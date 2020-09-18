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Espreso.tvЭкономикаМАУ возобновит рейс Киев-Прага со 2 октября

МАУ возобновит рейс Киев-Прага со 2 октября


фото: reuters
МАУ возобновит прямой рейс из Киева в Прагу со 2 октября

Об этом пресс служба МАУ сообщила в Facebook.

"Со 2 октября восстанавливаем прямой рейс из Киева в Прагу", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что рейсы запланированы по понедельникам, средам и пятницам. Стоимость билетов начинается от 1 574 грн.

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