МАУ с 1 октября запускает ряд новых международных и стыковочных рейсов

16 сентября, 2020, 13:51

"Международные авиалинии Украины" (МАУ) с 1 октября запустит ряд стыковочных рейсов, а также по новым международным направлениям

Об этом сообщила пресс-служба МАУ.

Согласно сообщению, авиакомпания с 1 октября, после прекращения ограничений для иностранцев, запустит ряд удобных стыковочных рейсов а также запустит новые.

"Тем самым, у пассажиров появится возможность расширить географию для путешествий по Европе и Ближнему Востоку не только в период ограничений, но и после их окончания", - говорится в сообщении.

Так, МАУ запускает рейсы из Киева в Брюссель, Дюссельдорф, Лондон, Прагу и Баку.

Авиакомпания предлагает варианты стыковок через Киев. В частности, из Амстердама, Лондона, Парижа, Брюсселя, Дюссельдорфа, Мюнхена, Праги через Киев МАУ будет летать в Баку, Каира, Дубая, Еревана, Стамбула и Тель-Авива. Также доступны обратные рейсы со стыковкой в Киеве.

При этом из Тель-Авива и Стамбула МАУ будет летать через Киев в Амстердам, Лондон, Париж, Брюссель, Милан, Дюссельдорф, Мюнхен, Прагу, Дубаи, Ереван, Баку.

Кроме того, МАУ предлагает варианты стыковок через Киев собственными и партнерскими рейсами по Украине.

В частности, из Амстердама, Лондона, Парижа, Брюсселя, Милана, Дюссельдорфа, Мюнхена, Праги, Тель-Авив и Стамбул авиакомпания будет летать через Киев в Харьков, Львов, Херсона, Одессы и Днепра.

С Дубая, Каира, Баку, Еревана авиакомпания летит через Киев в Харьков, Львов, Одессу и Днепра.

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