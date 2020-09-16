 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаМАУ с 1 октября запускает ряд новых международных и стыковочных рейсов

МАУ с 1 октября запускает ряд новых международных и стыковочных рейсов


фото: reuters
"Международные авиалинии Украины" (МАУ) с 1 октября запустит ряд стыковочных рейсов, а также по новым международным направлениям

Об этом сообщила пресс-служба МАУ.

Согласно сообщению, авиакомпания с 1 октября, после прекращения ограничений для иностранцев, запустит ряд удобных стыковочных рейсов а также запустит новые.

"Тем самым, у пассажиров появится возможность расширить географию для путешествий по Европе и Ближнему Востоку не только в период ограничений, но и после их окончания", - говорится в сообщении.

Так, МАУ запускает рейсы из Киева в Брюссель, Дюссельдорф, Лондон, Прагу и Баку.

Авиакомпания предлагает варианты стыковок через Киев. В частности, из Амстердама, Лондона, Парижа, Брюсселя, Дюссельдорфа, Мюнхена, Праги через Киев МАУ будет летать в Баку, Каира, Дубая, Еревана, Стамбула и Тель-Авива. Также доступны обратные рейсы со стыковкой в Киеве.

При этом из Тель-Авива и Стамбула МАУ будет летать через Киев в Амстердам, Лондон, Париж, Брюссель, Милан, Дюссельдорф, Мюнхен, Прагу, Дубаи, Ереван, Баку.

Кроме того, МАУ предлагает варианты стыковок через Киев собственными и партнерскими рейсами по Украине.

В частности, из Амстердама, Лондона, Парижа, Брюсселя, Милана, Дюссельдорфа, Мюнхена, Праги, Тель-Авив и Стамбул авиакомпания будет летать через Киев в Харьков, Львов, Херсона, Одессы и Днепра.

С Дубая, Каира, Баку, Еревана авиакомпания летит через Киев в Харьков, Львов, Одессу и Днепра.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 сентября, 2020 среда

больше новостей

16 сентября, 2020 среда

15 сентября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать