Массовое ношение масок может обуздать пандемию за 6-12 недель, - главный эпидемиолог США
Об этом сообщает Голос Америки .
"Маска - важнейшее средство защиты общественного здоровья, который мы имеем", - заявил Редфилд во время слушаний в комитете Сената США.
"Мы имеем четкие научные доказательства, что это работает, - сказал Редфилд о масках. - Я даже скажу, что эта маска более гарантированно защитит меня от COVID, чем когда я приму вакцину от COVID, потому что иммуногенность может составлять 70 процентов, и если вакцина не вызовет у меня ответной реакции иммунной системы, она меня не защитит, а эта маска - да ".
"Он призвал американцев, особенно молодежь, носить маски и сказал, что при условии массового ношения масок, пандемию можно обуздать за 6-12 недель. По оценкам Рэдфилда, вакцина от коронавируса станет доступной широкой общественности только осенью 2021 года, а небольшие поставки коронавирусной вакцины станут доступными в конце этого года ", - говорится в сообщении.
Однако против таких оценок Рэдфилда возразил президент США Дональд Трамп. Выступая в Белом доме в среду президент отметил, что вакцина может стать доступной уже в октябре и США будут готовы предоставить широкой общественности доступ к вакцине очень быстро.
Он также подчеркнул: "Вакцина - значительно эффективнее маски" и предположил, что Редфилд "запутался" в своем ответе Конгрессу.
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"Я на 100 процентов уверен в важности вакцины, - написал Редфилд в Twitter в тот же день, - и особенно в важности вакцины от COVID-19. Вакцина от COVID-19 вернет американцев к нормальной повседневной жизни. Лучшая защита, который мы имеем в теперь - это важные меры по сдерживанию, ношение масок, мытье рук, социальное дистанцирование и осторожное отношение к толпам ".
По данным сайта Worldometer, по состоянию на утро 18 сентября число инфицированных коронавирусом в мире составляет 30367850 человек, из них 950 555 погибли и 22041314 выздоровели.
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