Кубок Украины: результаты жеребьевки 1/16 финала
Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
На этой стадии в борьбу за Кубок Украины вступают команды УПЛ. Сразу в трех парах пересекают клубы с высшего дивизиона. Это дерби Кировоградщины "Александрия" - "Ингулец", "Ворскла" - "Львов" и "Десна" - "Рух".
Базовый день матчей 1/16 финала - 30 сентября. Финал турнира должен состояться в Тернополе 12 мая 2021.
Все пары 1/16 финала Кубка Украины:
"Александрия" - "Ингулец"
"Горняк-Спорт" - СК "Днепр-1"
"Полесье" - "Минай"
"Кривбасс" - "Нива" (Винница)
"Прикарпатье" - "Колос"
"ПК-Агро" - "Олимпик"
"Ворскла" - "Львов"
"Эпицентр" - "Агробизнес"
"Виктория" - "Мариуполь"
"Верес" - "Николаев"
"Десна" - "Движение"
- Напомним, 8 июля в финале Кубка Украины по футболу полтавская "Ворскла" проиграла киевскому "Динамо" в серии пенальти .
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