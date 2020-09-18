Кубок Украины: результаты жеребьевки 1/16 финала

18 сентября, 2020, 14:11

Сегодня, 18 сентября, состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины по футболу

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

На этой стадии в борьбу за Кубок Украины вступают команды УПЛ. Сразу в трех парах пересекают клубы с высшего дивизиона. Это дерби Кировоградщины "Александрия" - "Ингулец", "Ворскла" - "Львов" и "Десна" - "Рух".

Базовый день матчей 1/16 финала - 30 сентября. Финал турнира должен состояться в Тернополе 12 мая 2021.

Все пары 1/16 финала Кубка Украины:

"Александрия" - "Ингулец"

"Горняк-Спорт" - СК "Днепр-1"

"Полесье" - "Минай"

"Кривбасс" - "Нива" (Винница)

"Прикарпатье" - "Колос"

"ПК-Агро" - "Олимпик"

"Ворскла" - "Львов"

"Эпицентр" - "Агробизнес"

"Виктория" - "Мариуполь"

"Верес" - "Николаев"

"Десна" - "Движение"

Напомним, 8 июля в финале Кубка Украины по футболу полтавская "Ворскла" проиграла киевскому "Динамо" в серии пенальти .

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