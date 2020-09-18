Европарламент перестанет признавать Лукашенко президентом с 5 ноября
18 сентября, 2020, 07:17
Европарламент не будет признавать Александра Лукашенко президентом Белоруссии после окончания срока его полномочий, полученных на выборах в 2015 году
Об этом говорится в заявлении Европарламента, сообщает Reuters .
"Как только срок полномочий действующего авторитарного лидера Александра Лукашенко закончится 5 ноября, парламент больше не будет признавать его президентом страны", - говорится в сообщении.
Европарламент также призвал ЕС ввести санкции против Лукашенко.
Читайте также: Европарламент признал Координационный совет оппозиции Беларуси представительным органом
"ЕС требует нового подхода к Беларуси, включая прекращение любого сотрудничества с режимом Лукашенко", - заявил Петрас Австревичус, депутат из Литвы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Eспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
12 сентября, 2020 Рационально ли используют антиковидний фонд. Экспертный опрос
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти
-
9 сентября, 2020 Плюсы оздоровления на Моршинкурорте
Читайте также
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти