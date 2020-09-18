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Espreso.tvОбществоЕвропарламент перестанет признавать Лукашенко президентом с 5 ноября

Европарламент перестанет признавать Лукашенко президентом с 5 ноября

Европарламент не будет признавать Александра Лукашенко президентом Белоруссии после окончания срока его полномочий, полученных на выборах в 2015 году

Об этом говорится в заявлении Европарламента, сообщает Reuters .

"Как только срок полномочий действующего авторитарного лидера Александра Лукашенко закончится 5 ноября, парламент больше не будет признавать его президентом страны", - говорится в сообщении.

Европарламент также призвал ЕС ввести санкции против Лукашенко.

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"ЕС требует нового подхода к Беларуси, включая прекращение любого сотрудничества с режимом Лукашенко", - заявил Петрас Австревичус, депутат из Литвы.

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