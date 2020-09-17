Европарламент признал Координационный совет оппозиции Беларуси представительным органом
Соответствующий документ поддержало абсолютное большинство парламентариев - 574 человека, пишет Европейская правда .
37 парламентариев высказались "против", 82 - воздержались.
В Европарламенте назвали Координационный совет представительным органом людей, которые "стремятся к демократическим переменам в Беларуси, который открыт для всех заинтересованных сторон с политикума и общества".
Там также призвали Еврокомиссию и другие органы ЕС "оказать поддержку демократической оппозиции Беларуси, включая Координационный совет, который возглавляет Светлана Тихановская".
В резолюции также говорится, что многие граждане Беларуси считают Светлану Тихановскую победителем президентских выборов и новоизбранным президентом.
Результаты выборов, на которых победил президент Александр Лукашенко, в Европарламенте не признали.
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