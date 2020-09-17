Юрченко исключен из фракции "Слуги народа", - Стефанчук

17 сентября, 2020, 15:26

Об этом первый вицеспикер сказал в конце заседания Совета 17 сентября, передает "РБК-Украина".

"Согласно части 3 статьи 60 Регламента Верховной Рады Украины и согласно решению депутатской фракции политической партии "Слуга народа" от 14 сентября 2020 г. сообщаю об исключении из состава депутатской фракции политической партии "Слуга народа" народного депутата Украины Юрченко Александра Николаевича", - объявил Стефанчук.