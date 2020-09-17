Юрченко исключен из фракции "Слуги народа", - Стефанчук
Об этом первый вицеспикер сказал в конце заседания Совета 17 сентября, передает "РБК-Украина".
"Согласно части 3 статьи 60 Регламента Верховной Рады Украины и согласно решению депутатской фракции политической партии "Слуга народа" от 14 сентября 2020 г. сообщаю об исключении из состава депутатской фракции политической партии "Слуга народа" народного депутата Украины Юрченко Александра Николаевича", - объявил Стефанчук.
Ранее Офис президента заявил о вызывающем поведении Юрченко. В ОПУ ожидают, что он будет сотрудничать с правоохранителями. У президента Владимира Зеленского надеются, что материалы по этому делу собраны в достаточном количестве, чтобы было возможным доказать соответствующие обвинения в суде.
- Напомним, НАБУ подозревает Ивана Фищенко и Александра Юрченко в том, что они получили взятку за внесение поправок в законопроекту.
- 17 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение нардепу от "Слуги народа" Александру Юрченко, чьего помощника поймали на взятке
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