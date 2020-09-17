Юрченко сообщили о подозрении во взяточничестве, - ОГПУ

17 сентября, 2020, 16:53

Народному депутату Александру Юрченко сообщили о подозрении, его подозревают в получении взяток за голосование за определенные законопроекты

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, народный избранник в завуалированной форме попросил предоставить ему через посредника неправомерную выгоду в сумме $13 тыс. за внесение предложений в законопроект и в дальнейшем $200 тыс. для подкупа народных депутатов - членов Комитета (по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, - ред .) за голосование за поданные им предложения ", - сообщили в ОГПУ.

Юрченко подозревается по ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды в значительном размере, а также подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц).

Напомним, НАБУ подозревает Ивана Фищенко и Александра Юрченко в том, что они получили взятку за внесение поправок в законопроект.

17 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение нардепу от "Слуги народа" Александру Юрченко, чьего помощника поймали на взятке

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Эспрессо