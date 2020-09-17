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Espreso.tvОбществоВспышка COVID-19: в ВСУ за минувшие сутки зафиксировали 72 новых случая

Вспышка COVID-19: в ВСУ за минувшие сутки зафиксировали 72 новых случая


фото: reuters
По состоянию на утро 17 сентября в ВСУ коронавирусной инфекцией болеют 656 человек. За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины было лабораторно подтверждено 72 новых случаев заболевания COVID-19

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ в Facebook .

"Всего по состоянию на 10:00 17 сентября в ВСУ коронавирусной инфекцией болеют 656 человек. Выздоровели за время пандемии 1683 лица, летальных случаев - 8. За прошедшие сутки зарегистрировано 72 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.

Из них в учреждениях здравоохранения находится 14 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 5 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Восточного региона - 3 военнослужащих, Ровенский, Черкасский и Черновицкий военные госпитали - по 1 военнослужащему, Стебницкая городская больница - 1 работник ВС Украины). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

На лечении дома под контролем медицинской службы находятся 58 человек: 28 военнослужащих и 5 работников ВСУ в Киевской области, 9 военнослужащих во Львовской области, 10 военнослужащих и 1 работник ВСУ в Одесской области, 2 военнослужащих в Херсонской области, по одному военнослужащему в Тернопольской и Винницкой областях, один работник ВСУ в Ивано-Франковской области. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

На изоляции, в частности самоизоляции, находятся 789 человек.

  • Напомним, за 16 сентября коронавирус диагностировали у 3584 человек .

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