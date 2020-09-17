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Espreso.tvОбществоАнтирекорд: в Украине подтвердили более 3,5 тыс случаев COVID-19

Антирекорд: в Украине подтвердили более 3,5 тыс случаев COVID-19


фото: Reuters
За 16 сентября коронавирус диагностировали у 3584 человек

Об этом сообщает СНБО .

Вчера 1589 человек выздоровели, а 60 - умерли.

За все время эпидемии коронавирус обнаружили у 166 244 человек, из них выздоровели 73913 лица, а 3400 - умерли.

Коронавирус в регионах:

Винницкая обл - 5039 (+63)
Волынская обл - 6593 (+89)
Днепропетровская обл - 3653 (+114)
Донецкая обл - 2272 (+92)
Житомирская обл - 4656 (+113)
Закарпатская обл - 8931 (+102)
Запорожская обл - 2673 (+82)
Ивано-Франковская обл - 11856 (+179)
Кировоградская обл - 951 (+17)
г. Киев - 18449 (+379)
Киевская обл - 7342 (+135)
Львовская обл - 17664 (+234)
Луганская обл - 689 (+36)
Николаевская обл - 2252 (+81)
Одесская обл - 10602 (+325)
Полтавская обл - 1363 (+56)
Ровенская обл - 10797 (90)
Сумская обл - 2724 (+84)
Тернопольская обл - 10394 (+390)
Харьковская обл - 13915 (+483)
Херсонская обл - 737 (+35)
Хмельницкая обл - 4198 (+65)
Черновицкая обл - 12640 (+147)
Черкасская обл - 2820 (+81)
Черниговская обл - 3034 (+112)

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