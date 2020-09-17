Антирекорд: в Украине подтвердили более 3,5 тыс случаев COVID-19

17 сентября, 2020, 09:03

За 16 сентября коронавирус диагностировали у 3584 человек

Об этом сообщает СНБО .

Вчера 1589 человек выздоровели, а 60 - умерли.

За все время эпидемии коронавирус обнаружили у 166 244 человек, из них выздоровели 73913 лица, а 3400 - умерли.

Коронавирус в регионах:

Винницкая обл - 5039 (+63)

Волынская обл - 6593 (+89)

Днепропетровская обл - 3653 (+114)

Донецкая обл - 2272 (+92)

Житомирская обл - 4656 (+113)

Закарпатская обл - 8931 (+102)

Запорожская обл - 2673 (+82)

Ивано-Франковская обл - 11856 (+179)

Кировоградская обл - 951 (+17)

г. Киев - 18449 (+379)

Киевская обл - 7342 (+135)

Львовская обл - 17664 (+234)

Луганская обл - 689 (+36)

Николаевская обл - 2252 (+81)

Одесская обл - 10602 (+325)

Полтавская обл - 1363 (+56)

Ровенская обл - 10797 (90)

Сумская обл - 2724 (+84)

Тернопольская обл - 10394 (+390)

Харьковская обл - 13915 (+483)

Херсонская обл - 737 (+35)

Хмельницкая обл - 4198 (+65)

Черновицкая обл - 12640 (+147)

Черкасская обл - 2820 (+81)

Черниговская обл - 3034 (+112)