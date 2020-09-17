Венедиктова подписала подозрение нардепу Юрченко

17 сентября, 2020, 10:46

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение на ходатайство об избрании меры пресечения народному депутату партии "Слуга народа" Александру Юрченко

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

"Мы вместе с прокурорами САП в этом деле провели несколько часов над изучением материалов (подчеркиваю - МАТЕРИАЛОВ, а не справок или черновиков, составленных от моего имени) этого уголовного производства, в результате чего я принял решение и, соответственно - одновременно ответственность, подписать народному депутату подозрение и ходатайство об избрании меры пресечения - содержание под стражей ", - написала Венедиктова в своем посте на Facebook.

Отмечается, что генпрокурор не назвал фамилию нардепа, но, как стало известно изданию, речь идет об Александре Юрченко, который подозревается в получении через своего помощника взятки за внесение поправок в проект закона в сфере переработки твердых бытовых отходов.

Напомним, генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что объявит о подозрении нардепу Юрченко, при условии, если " будет достаточно оснований ".

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