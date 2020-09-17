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Espreso.tvОбществоВакцина не поможет: ситуация с COVID-19 перестает быть контролируемой, - генсек ООН

Вакцина не поможет: ситуация с COVID-19 перестает быть контролируемой, - генсек ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что ситуация с распространением коронавируса вышла из-под контроля

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на пресс-службу ООН .

"Вспышка выходит из-под контроля", - сказал Гутерриш.

Он добавил, что вскоре число жертв превысит миллион человек.

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Говоря о вакцинах, Гутерриш подчеркнул, что от пандемии нет панацеи.

"Одна вакцина не может решить этот кризис, и уж точно не в ближайшем будущем", - считает Гутерриш.

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