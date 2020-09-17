Вакцина не поможет: ситуация с COVID-19 перестает быть контролируемой, - генсек ООН
17 сентября, 2020, 08:58
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что ситуация с распространением коронавируса вышла из-под контроля
Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на пресс-службу ООН .
"Вспышка выходит из-под контроля", - сказал Гутерриш.
Он добавил, что вскоре число жертв превысит миллион человек.
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Говоря о вакцинах, Гутерриш подчеркнул, что от пандемии нет панацеи.
"Одна вакцина не может решить этот кризис, и уж точно не в ближайшем будущем", - считает Гутерриш.
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