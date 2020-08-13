Итальянский клуб выставил футболиста сборной Украины на трансфер

13 августа, 2020, 14:49

Итальянский футбольный клуб "Лечче" решил избавиться от украинского полузащитника Евгения Шахова

Об этом сообщает Calciolecce .

"Лечче" уже начал искать для Шахматная новую команду. Причиной такого решения стало желание итальянцев оптимизировать состав после выбывание из высшего дивизиона чемпионата Италии.

Команда Шахова в нынешнем сезоне финишировала в Серии А на 18-й позиции. Украинец сыграл за "Лечче" 24 матча, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

29-летний Евгений Шахов также выступал за "Арсенал", "Днепр" и греческий ПАОК.

На счету хавбека 7 матчей и 1 гол в составе сборной Украины.

Напомним, 2 августа "Лечче" вылетел во второй итальянский дивизион .

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