Итальянский клуб выставил футболиста сборной Украины на трансфер
13 августа, 2020, 14:49
Итальянский футбольный клуб "Лечче" решил избавиться от украинского полузащитника Евгения Шахова
Об этом сообщает Calciolecce .
"Лечче" уже начал искать для Шахматная новую команду. Причиной такого решения стало желание итальянцев оптимизировать состав после выбывание из высшего дивизиона чемпионата Италии.
Команда Шахова в нынешнем сезоне финишировала в Серии А на 18-й позиции. Украинец сыграл за "Лечче" 24 матча, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.
29-летний Евгений Шахов также выступал за "Арсенал", "Днепр" и греческий ПАОК.
На счету хавбека 7 матчей и 1 гол в составе сборной Украины.
- Напомним, 2 августа "Лечче" вылетел во второй итальянский дивизион .
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