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Espreso.tvОбществоСын нардепа от ОПЗЖ Шуфрича, который 3 года назад сбил человека, попал в ДТП

Сын нардепа от ОПЗЖ Шуфрича, который 3 года назад сбил человека, попал в ДТП

Нестор Шуфрич-младший, который в 2017 году сбил мужчину, снова попал в аварию

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

На перекрестке Липской и Институтской столкнулись две машины.

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Автомобиль Sang Yong, едучи с улицы Липской, не пропустил на перекрестке автомобиль Mercedes, за рулем которого находился сын Шуфрича, Нестор. В ДТП никто не пострадал.

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