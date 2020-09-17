Сын нардепа от ОПЗЖ Шуфрича, который 3 года назад сбил человека, попал в ДТП
17 сентября, 2020, 10:53
Нестор Шуфрич-младший, который в 2017 году сбил мужчину, снова попал в аварию
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
На перекрестке Липской и Институтской столкнулись две машины.
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Автомобиль Sang Yong, едучи с улицы Липской, не пропустил на перекрестке автомобиль Mercedes, за рулем которого находился сын Шуфрича, Нестор. В ДТП никто не пострадал.
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- 26 августа 2017 года на улице Шота Руставели в центре Киева сын Шуфрича на Bentley сбил мужчину .
- В сети опубликовали видео , на котором видно, как автомобиль сына Шуфрича на большой скорости пролетает по Киеву и сбивает на пешеходном переходе мужчину.
- 29 августа 2017 года сыну Шуфрича было объявлено о подозрении. В качестве меры пресечения прокуратура просила для него домашний арест.
- 23-летнего Нестора Шуфрича-младшего отпустили на поруки отца-нардепа .
- Шевченковский районный суд Киева на два месяца ограничил Шуфрича-младшего в праве садиться за руль.
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