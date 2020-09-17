Смоленская катастрофа: в РФ призвали Польшу "прекратить спекулировать на трагедии"

17 сентября, 2020, 22:21

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что арест по требованию Польши или выдача ей российских авиадиспетчеров, которые работали в аэропорту Смоленска в день катастрофы самолета Ту-154 с президентом Лехом Качиньским на борту, невозможны

Об этом сообщает ТАСС.

"Понятно, что никакой арест или выдача российских граждан невозможны. Польским властям следует прекратить набивать оскомину спекуляции на тему катастрофы. Тем более, что они преследуют очевидно аморальные цели - в очередной раз консолидировать свой электорат на почве пещерной русофобии", - заявил Медведев.

Кроме того, Медведев заявил, что действия Польши по делу о катастрофе самолета польского президента Леха Качиньского ничего, кроме жалости, не могут вызвать.

Напомним, что Польша намерена арестовать российских авиадиспетчеров, которые работали в аэропорту Смоленска во время авиакатастрофы президентского самолета Ту-154.

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