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Espreso.tvОбществоСмоленская катастрофа: Польша требует ареста российских авиадиспетчеров

Смоленская катастрофа: Польша требует ареста российских авиадиспетчеров

Польша намерена арестовать российских авиадиспетчеров, которые работали в аэропорту Смоленска во время авиакатастрофы президентского самолета Ту-154

Как сообщает PAP, польские следователи уже обратились в окружной суд Варшавы относительно временного ареста российских авиадиспетчеров. Этот запрос открывает путь к объявлению россиян в международный розыск.

"Обвинения, которые были предъявлены диспетчерам, касаются преднамеренной авиакатастрофы, повлекшей гибель многих людей, - заявила пресс-секретарь Генпрокуратуры Польши Ева Бялик.

10 апреля 2010 года под Смоленском разбился самолет Ту-154М, на котором президент Лех Качиньский с супругой и представители высшего командования и политических партий Польши летели на траурные мероприятия по случаю годовщины расстрела польских офицеров в Катынском лесу.

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В результате авиакатастрофы погибли все 96 человек. Несмотря на то, что, согласно выводам Межгосударственного авиационного комитета, причиной катастрофы стали неправильные действия экипажа, многие увидели в аварии руку Москвы.

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