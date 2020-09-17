Рада освободила переселенцев от уплаты туристического сбора

17 сентября, 2020, 11:13

Верховная Рада приняла во втором чтении закон №3103 об освобождении от уплаты туристического сбора внутренне перемещенных лиц

Закон поддержало 317 народных депутатов, передает Еспресо.TV.

Согласно пояснительной записке к проекту закона, от уплаты туристического сбора освобождаются внутренне перемещенные лица, которые временно размещаются в местах проживания (ночевки), а информация об адресе этих мест указана в справке о постановке на учет переселенца как адрес фактического места жительства.

Напомним, 1 сентября Верховная Рада приняла за основу проект закона №3103 об увольнении внутренне перемещенных лиц от уплаты туристического сбора.

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