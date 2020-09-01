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Espreso.tvЭкономикаПереселенцев могут освободить от уплаты туристического сбора: Рада приняла закон в первом чтении

Переселенцев могут освободить от уплаты туристического сбора: Рада приняла закон в первом чтении


фото: reuters
Верховная Рада приняла за основу проект закона №3103 об освобождении внутренне перемещенных лиц от уплаты туристического сбора

Проект закона за основу поддержал 341 народных депутатов, передает Еспресо.TV.

Согласно пояснительной записке к проекту закона, документ предлагает внести изменения в статью 268 Налогового кодекса Украины относительно освобождения от уплаты туристического сбора внутренне перемещенных лиц.

В тексте законопроекта указывается, что закон вступит в силу со дня его, следующего за днем его опубликования.

Отметим, туристический сбор - это местный сбор, плательщиками которого являются граждане Украины, иностранцы и лица, не имеющие гражданства, когда они останавливаются на ночлег в населенном пункте, в котором введен такой сбор.

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