Переселенцев могут освободить от уплаты туристического сбора: Рада приняла закон в первом чтении
1 сентября, 2020, 16:39
Верховная Рада приняла за основу проект закона №3103 об освобождении внутренне перемещенных лиц от уплаты туристического сбора
Проект закона за основу поддержал 341 народных депутатов, передает Еспресо.TV.
Согласно пояснительной записке к проекту закона, документ предлагает внести изменения в статью 268 Налогового кодекса Украины относительно освобождения от уплаты туристического сбора внутренне перемещенных лиц.
В тексте законопроекта указывается, что закон вступит в силу со дня его, следующего за днем его опубликования.
Отметим, туристический сбор - это местный сбор, плательщиками которого являются граждане Украины, иностранцы и лица, не имеющие гражданства, когда они останавливаются на ночлег в населенном пункте, в котором введен такой сбор.
- Напомним, 18 июня, парламентский комитет поддержал законопроект №3103 об освобождении от уплаты туристического сбора вынужденных переселенцев.
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