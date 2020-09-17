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Espreso.tvОбщество"Призываем воздержаться от чрезмерных эмоций": ОПУ о заявлениях по отбору нового руководителя САП

"Призываем воздержаться от чрезмерных эмоций": ОПУ о заявлениях по отбору нового руководителя САП

В Офисе президента призвали участников общественной дискуссии о деятельности САП и назначении нового руководителя "воздержаться от чрезмерных эмоций"

Об этом сообщает пресс-служба ОПГ.

Отметим, Верховная Рада приняла постановление об определении своих представителей в состав комиссии, которая будет выбирать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Сделала это вполне в пределах строгой процедуры и оживленной парламентской дискуссии. Офис президента Украины принял это решение к сведению, как принял к сведению и критику в обществе, которая сопровождала это решение парламента. Считаем безоговорочным, что независимость является ключевой предпосылкой эффективности антикоррупционной инфраструктуры Украины" , - говорится в сообщении.

В пресс-службе призвали участников дискуссии о деятельности САП "воздержаться от чрезмерных эмоций".

"Призываем воздержаться от чрезмерных эмоций всех участников общественной дискуссии о деятельности антикоррупционной инфраструктуры государства, а также от спекулятивных оценок работы конкретных лиц на административных должностях в антикоррупционных органах. Мерилом эффективности борьбы с коррупцией не может быть та или иная фамилия на той или иной должности", - говорится в сообщении.

В ОПУ отметили, что должны работать институты, которые руководствовались исключительно параметрами соответствующих законов.

"Должны, наконец, существенно увеличиваться конкретные результаты деятельности антикоррупционной инфраструктуры. Прежде всего в виде неоспоримых обвинительных судебных приговоров. Подчеркиваем, что новый руководитель САП - кто бы им ни стал после отбора комиссией - должен осознавать все это на сто процентов. Меньше политики и спекуляций, но больше профессионализма и прозрачности", - говорится в сообщении.

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