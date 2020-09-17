Рада избрала представителей комиссии для назначения главы САП: "ЕС", "Голос" и "Батькивщина" голосовали "против"

17 сентября, 2020, 14:10

17 сентября Верховная Рада выбрала представителей в комиссию, которая будет избирать главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры

За соответствующее решение проголосовали 239 народных депутатов, передает Еспресо.TV.

Верховная Рада на заседании 17 сентября поддержала проект постановления №4104 об определении представителей в состав комиссии, которая будет избирать главу Специализированного антикоррупционной прокуратуры на замену Назару Холодницкому.

Постановление поддержали нардепы "Слуги народа", "оппозиционная платформа - За жизнь", групп "За будущее" и "Доверия", а также внефракционные.

Фракции "Голос", "Евросолидарнисть" и "Батькивщина" голосовали "против". Отметим, что глава ВР Дмитрий Разумков не голосовал за постановление.

Глава правоохранительного комитета ВР, нардеп "слуга" Денис Монастырский озвучил перечень кандидатов, которых выбрали в состав комиссии:

Елена Бусол (заведующая кафедрой специально-правовых дисциплин Учебно-научного гуманитарного института Таврического национального университета им.Владимира Вернадского, доктор юридических наук);

Андрей Гуджал (управляющий партнер адвокатского объединения "ГуДеГ")

Алексей Дрозд (начальник отдела докторантуры и адъюнктуры Национальной академии внутренних дел, доктор юридических наук, доцент)

Екатерина Коваль (заместитель главы Союза юристов Украины);

Вячеслав Навроцкий (профессор Украинского католического университета и Львовского государственного университета внутренних дел, член-корреспондент Национальной академии правовых наук, доктор юридических наук);

Богдан Романюк (профессор Национального транспортного университета, кандидат юридических наук, доцент)

Евгений Соболь (заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин и административного права Центрально государственного педагогического университета им. Владимира Винниченко, доктор юридических наук, профессор).

Нардеп "Голоса" Александра Устинова заявила, что в состав комиссии выбрали людей, которые защищают коррупционеров, которые сами не могут объяснить происхождение своего имущества. Устинова призвала не голосовать на состав комиссии.

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Также Европарламент заявил об угрозе для безвизового режима Украины с ЕС и нового транша от ЕС из-за процедуры отбора руководителя САП.

Отметим, прозрачное избрание руководителя САП - одно из условий предоставления Украине кредита макрофинансовой помощи на 600 млн евро от ЕС.

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