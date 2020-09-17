Рада избрала представителей комиссии для назначения главы САП: "ЕС", "Голос" и "Батькивщина" голосовали "против"
За соответствующее решение проголосовали 239 народных депутатов, передает Еспресо.TV.
Верховная Рада на заседании 17 сентября поддержала проект постановления №4104 об определении представителей в состав комиссии, которая будет избирать главу Специализированного антикоррупционной прокуратуры на замену Назару Холодницкому.
Постановление поддержали нардепы "Слуги народа", "оппозиционная платформа - За жизнь", групп "За будущее" и "Доверия", а также внефракционные.
Фракции "Голос", "Евросолидарнисть" и "Батькивщина" голосовали "против". Отметим, что глава ВР Дмитрий Разумков не голосовал за постановление.
Глава правоохранительного комитета ВР, нардеп "слуга" Денис Монастырский озвучил перечень кандидатов, которых выбрали в состав комиссии:
- Елена Бусол (заведующая кафедрой специально-правовых дисциплин Учебно-научного гуманитарного института Таврического национального университета им.Владимира Вернадского, доктор юридических наук);
- Андрей Гуджал (управляющий партнер адвокатского объединения "ГуДеГ")
- Алексей Дрозд (начальник отдела докторантуры и адъюнктуры Национальной академии внутренних дел, доктор юридических наук, доцент)
- Екатерина Коваль (заместитель главы Союза юристов Украины);
- Вячеслав Навроцкий (профессор Украинского католического университета и Львовского государственного университета внутренних дел, член-корреспондент Национальной академии правовых наук, доктор юридических наук);
- Богдан Романюк (профессор Национального транспортного университета, кандидат юридических наук, доцент)
- Евгений Соболь (заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин и административного права Центрально государственного педагогического университета им. Владимира Винниченко, доктор юридических наук, профессор).
Нардеп "Голоса" Александра Устинова заявила, что в состав комиссии выбрали людей, которые защищают коррупционеров, которые сами не могут объяснить происхождение своего имущества. Устинова призвала не голосовать на состав комиссии.
Читайте также: Назначение нового главы САП: в Европарламенте заявили об угрозе безвизовых через недобросовестных кандидатов
Также Европарламент заявил об угрозе для безвизового режима Украины с ЕС и нового транша от ЕС из-за процедуры отбора руководителя САП.
Отметим, прозрачное избрание руководителя САП - одно из условий предоставления Украине кредита макрофинансовой помощи на 600 млн евро от ЕС.
Подписывайтесь на наш телеграмм- канал Новости Эспрессо
Читайте также
-
9 сентября, 2020 Плюсы оздоровления на Моршинкурорте
-
-
12 сентября, 2020 Рационально ли используют антиковидний фонд. Экспертный опрос
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
Читайте также
-
-
12 сентября, 2020 Рационально ли используют антиковидний фонд. Экспертный опрос
-