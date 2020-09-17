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Espreso.tvОбществоПризнанная даже Путиным: Кравчук на заседании ТКГ заставил Грызлова отметить, что ОРДЛО - это территория Украины

Признанная даже Путиным: Кравчук на заседании ТКГ заставил Грызлова отметить, что ОРДЛО - это территория Украины


фото: Думская
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук рассказал, как заставил извиниться уполномоченного представителя президента России в контактной группе Бориса Грызлова во время встречи ТКГ

Об этом Кравчук рассказал в эфире телеканала "Украина 24" .

"Господин Грызлов обратился к украинской делегации, что, мол, вы задаетесь вопросом, но этот вопрос ОРДЛО, потому что это территория, которая принадлежит ОРДЛО. Конечно, я не мог не отреагировать на это и попросил, чтобы Грызлов извинился за такую неточность", - сказал он, подчеркнув, что даже президент РФ Владимир Путин считает эти территории частью Украины.

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Кравчук добавил, что Грызлов был вынужден уточнить, что это неконтролируемая Украиной территория.

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