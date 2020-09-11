Кравчук заявил, что Минские соглашения невозможно выполнить

11 сентября, 2020, 18:53

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил о невозможности выполнения Минских соглашений

Об этом он заявил в интервью на Радио НВ.

По мнению Кравчука, выход из сложившейся ситуации следует искать в нормандском формате.

Читайте также: Срыв инспекции позиций ВСУ у Шумов не является срывом Минских соглашений, - Кравчук

"Во главе с господином Порошенко записали одно, а теперь требуют другое. А те, кто записал и подписал, нам напоминают, что международные договоренности надо выполнять. Мы сейчас находимся в достаточно непростой ситуации: есть Минские соглашения, но они не могут быть выполнены, учитывая понятные причины. А также потому, что когда они подписывались, уже было понятно, что они не будут выполнены. Но согласно международным договоренностям, такие соглашения не могут быть отменены одной стороной. (Нужно) искать выход через нормандский формат ", - заявил он.