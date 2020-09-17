Причиной взрыва в ресторане на Андреевском спуске в Киеве могли стать бытовые газовые баллоны, - ГСЧС

17 сентября, 2020, 20:02

Предварительная причина пожара в ресторане на Андреевском спуске в столице - взрыв бытовых газовых баллонов. В ГСЧС отметили, что пострадало трое работников

Об этом заявили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, передает Радио Свобода .

Отмечается, что в ГСЧС отметили, что предварительной причиной пожара в ресторане на Андреевском спуске есть взрыв небольших бытовых газовых баллонов.

Также спасатели сообщили, что во время взрыва пострадали трое работников ресторана.

"Спасатели предварительно установили, что в помещении кухни вследствие разогрева печи взорвались четыре бытовых газовых баллончика емкостью по 0,75 л. Пострадали три работника кухни, которые были рядом, двух из них с ожогами и травматическим шоком госпитализировали работники скорой медицинской помощи", - отметили в ГСЧС.

Сейчас окончательную причину устанавливают правоохранители.

17 сентября в ресторане "Канапа" на Андреевском спуске в Киеве произошел взрыв .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb