В Киеве на Андреевском спуске прогремел взрыв в ресторане, есть пострадавшие
17 сентября, 2020, 17:16
В ресторане "Канапа" на Андреевском спуске в Киеве произошел взрыв
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
"В Киеве на Андреевском спуске, в ресторане "Канапа" произошел взрыв. Взорвался фломбиратор, устройство для карамелизирования блюд. В результате взрыва пострадали два повара, которых с повреждениями забрали в больницу", - говорится в сообщении.
На месте работают следователи, пожарные.
Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Эспрессо
Читайте также
-
12 сентября, 2020 Рационально ли используют антиковидний фонд. Экспертный опрос
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти
-
9 сентября, 2020 Плюсы оздоровления на Моршинкурорте
Читайте также
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти