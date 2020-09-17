В Киеве на Андреевском спуске прогремел взрыв в ресторане, есть пострадавшие

17 сентября, 2020, 17:16

В ресторане "Канапа" на Андреевском спуске в Киеве произошел взрыв

"В Киеве на Андреевском спуске, в ресторане "Канапа" произошел взрыв. Взорвался фломбиратор, устройство для карамелизирования блюд. В результате взрыва пострадали два повара, которых с повреждениями забрали в больницу", - говорится в сообщении.