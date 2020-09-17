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Espreso.tvОбществоВ Киеве на Андреевском спуске прогремел взрыв в ресторане, есть пострадавшие

В Киеве на Андреевском спуске прогремел взрыв в ресторане, есть пострадавшие

В ресторане "Канапа" на Андреевском спуске в Киеве произошел взрыв
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

"В Киеве на Андреевском спуске, в ресторане "Канапа" произошел взрыв. Взорвался фломбиратор, устройство для карамелизирования блюд. В результате взрыва пострадали два повара, которых с повреждениями забрали в больницу", - говорится в сообщении.

На месте работают следователи, пожарные.
 

 

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