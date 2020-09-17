 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНе дать коррупции подорвать реформы: G7 призывает Украину поддерживать антикоррупционные органы

Не дать коррупции подорвать реформы: G7 призывает Украину поддерживать антикоррупционные органы


фото: reuters
Послы стран G7 заявили о необходимости защиты независимости и добропорядочности Национального антикоррупционного бюро Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Высшего антикоррупционного суда

Об этом говорится в их совместном заявлении.

"Послы стран G7 приветствовали новости от представителя МВФ в Украине. Послы подчеркнули, что Украина должна продемонстрировать политическую волю для защиты независимости НБУ и добропорядочности таких учреждений, как НАБУ, САП и ВАКС, чтобы не дать коррупции подорвать реформы, достигнутые на сегодня", - говорится в заявлении.

Накануне КСУ признал неконституционными ряд положений закона о НАБУ.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 сентября, 2020 четверг

больше новостей

17 сентября, 2020 четверг

16 сентября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать