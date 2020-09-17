Не дать коррупции подорвать реформы: G7 призывает Украину поддерживать антикоррупционные органы

17 сентября, 2020, 11:49

Послы стран G7 заявили о необходимости защиты независимости и добропорядочности Национального антикоррупционного бюро Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Высшего антикоррупционного суда

Об этом говорится в их совместном заявлении.

"Послы стран G7 приветствовали новости от представителя МВФ в Украине. Послы подчеркнули, что Украина должна продемонстрировать политическую волю для защиты независимости НБУ и добропорядочности таких учреждений, как НАБУ, САП и ВАКС, чтобы не дать коррупции подорвать реформы, достигнутые на сегодня", - говорится в заявлении.

Послы стран G7 приветствовали новости от представителя МВФ в Украине. Послы подчеркнули, что Украина должна продемонстрировать политическую волю для защиты независимости НБУ и добропорядочности таких учреждений, как НАБУ, сапой и ВАКС, чтобы не дать коррупции подорвать реформы, достигнутые на сегодня. - G7AmbReformUA (@ G7AmbReformUA) September 16, 2020

Накануне КСУ признал неконституционными ряд положений закона о НАБУ.