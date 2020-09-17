Не дать коррупции подорвать реформы: G7 призывает Украину поддерживать антикоррупционные органы
Об этом говорится в их совместном заявлении.
"Послы стран G7 приветствовали новости от представителя МВФ в Украине. Послы подчеркнули, что Украина должна продемонстрировать политическую волю для защиты независимости НБУ и добропорядочности таких учреждений, как НАБУ, САП и ВАКС, чтобы не дать коррупции подорвать реформы, достигнутые на сегодня", - говорится в заявлении.
Послы стран G7 приветствовали новости от представителя МВФ в Украине. Послы подчеркнули, что Украина должна продемонстрировать политическую волю для защиты независимости НБУ и добропорядочности таких учреждений, как НАБУ, сапой и ВАКС, чтобы не дать коррупции подорвать реформы, достигнутые на сегодня.- G7AmbReformUA (@ G7AmbReformUA) September 16, 2020
Накануне КСУ признал неконституционными ряд положений закона о НАБУ.
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