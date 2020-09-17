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Espreso.tvОбществоNASA может начать космическую миссию на Венеру

NASA может начать космическую миссию на Венеру

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства рассматривает возможность отправки миссии на Венеру для поиска жизни

Об этом сообщает Reuters .

Притом одобрить отправку миссии DAVINCI + и VERITAS на Венеру могут до апреля 2021 года. Они в феврале вошли в список из четырех кандидатов, отобранных по конкурсу малых космических миссий на грант в $ 500 млн.

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Венера - вторая от Солнца ближайшая к Земле планета. По сравнению с другими планетами Венера вращается в обратном направлении. Это означает, что Солнце на планете встает на западе и заходит на востоке.

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