NASA может начать космическую миссию на Венеру
17 сентября, 2020, 09:32
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства рассматривает возможность отправки миссии на Венеру для поиска жизни
Об этом сообщает Reuters .
Притом одобрить отправку миссии DAVINCI + и VERITAS на Венеру могут до апреля 2021 года. Они в феврале вошли в список из четырех кандидатов, отобранных по конкурсу малых космических миссий на грант в $ 500 млн.
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Венера - вторая от Солнца ближайшая к Земле планета. По сравнению с другими планетами Венера вращается в обратном направлении. Это означает, что Солнце на планете встает на западе и заходит на востоке.
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