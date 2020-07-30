"Межпланетный грузовик": Airbus построит спутник, который доставит на Землю образцы пород с Марса

30 июля, 2020, 08:45

Французское подразделение компании Airbus построит огромный спутник, который доставит на Землю первые образцы марсианских пород

Об этом сообщает BBC.

Сначала марсианские породы должен собрать новый марсоход NASA Perseverance, а затем отправит их на орбиту. Задачей спутника Airbus будет собрать упакованные образцы и доставить их на Землю.

Ученые объясняют, что любые доказательства существования жизни на Марсе будут противоречивы, поэтому нуждаются в мощных инструментах, которые есть только в лабораториях на Земле.

"Спутник, который построит Airbus, я люблю называть первым межпланетным грузовиком. Ведь это то, что он будет делать. Он предназначен для перевозки грузов между Марсом и Землей", - рассказал доктор Дэвид Паркер из Европейского космического агентства.

Спутник планируется запустить в 2026 году, он будет весить примерно 6,5 тонн. Он будет использовать комбинацию химических и электрических двигателей, чтобы добраться до Марса, выйти на орбиту планеты, а затем вернуться на Землю со своим грузом.

Мощный двигатель потребует много энергии, поэтому спутник будет оснащен большими солнечными батареями. Благодаря им длина "крыльев" спутника будет 39 метров.

NASA отправит на Красную планету ракету, которая выведет на орбиту образцы пород, соберет Perseverance. И тогда, по словам ученых, начнется самый интересный аспект миссии - космическому "грузовику" придется маневрировать, чтобы поймать контейнер с образцами над поверхностью Марса.

Также спутник должен подготовить контейнер для возвращения на Землю. Это означает, что он должен быть внутри специальной капсулы, которую смогут сбросить в атмосферу Земли.

Ожидается, что общий американо-европейский проект будет стоить миллиарды и продлится более десяти лет.

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