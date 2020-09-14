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Espreso.tvОбществоЕрмак заявил, что Украина не обязывалась вносить правки в постановление о местных выборах по ОРДЛО

Ермак заявил, что Украина не обязывалась вносить правки в постановление о местных выборах по ОРДЛО


фото: Слово і Діло
Украина во время встречи советников лидеров "нормандского" формата не обещала менять постановление о местных выборах, чтобы провести их в ОРДЛО

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает Укринформ.

"Никаких обязательств от украинской стороны о пересмотре постановления Верховной Рады (о местных выборах - ред.) не было. И это невозможно, потому что мы не можем вмешиваться в деятельность украинского парламента", - сказал он.

По словам Ермака, Украина "проинформировала" других участников встречи о наличии предлагаемых изменений в действующую постановления.

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"Мы только проинформировали коллег по нормандской встречи, депутат от" Слуги народа "(Александр Качура, - ред.) еще 28 июля зарегистрировал постановление об изменениях. И это постановление и в ближайшее время она будет вынесена в зал Верховной Рады, где будет решаться ее судьба ", - сказал Ермак.

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