Ермак заявил, что Украина не обязывалась вносить правки в постановление о местных выборах по ОРДЛО

14 сентября, 2020, 07:57

Украина во время встречи советников лидеров "нормандского" формата не обещала менять постановление о местных выборах, чтобы провести их в ОРДЛО

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает Укринформ.

"Никаких обязательств от украинской стороны о пересмотре постановления Верховной Рады (о местных выборах - ред.) не было. И это невозможно, потому что мы не можем вмешиваться в деятельность украинского парламента", - сказал он.

По словам Ермака, Украина "проинформировала" других участников встречи о наличии предлагаемых изменений в действующую постановления.

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"Мы только проинформировали коллег по нормандской встречи, депутат от" Слуги народа "(Александр Качура, - ред.) еще 28 июля зарегистрировал постановление об изменениях. И это постановление и в ближайшее время она будет вынесена в зал Верховной Рады, где будет решаться ее судьба ", - сказал Ермак.