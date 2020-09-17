Луческу звал экс-форварда "Шахтера" в "Динамо"

17 сентября, 2020, 14:50

Бывший футболист "Шахтера" и "Днепра" Евгений Селезнев заявил, что летом мог оказаться в "Динамо"

Об этом Селезнев заявил в программе "трендец" в YouTube.

По словам Евгения Селезнева, летом он мог перейти в киевское "Динамо", однако отказался рассказывать, почему трансферы в команду Мирчи Луческу сорвался.

"Зачем сейчас поднимать такую тему - почему не произошло? Ну не произошло. Мы сейчас сидим, я - игрок "Колоса". Зачем вспоминать, что меня там когда-то хотели итальянские команды из Лиги Европы? Есть как есть. Давайте возьмем, что сегодня и сейчас. Мы вот с Луческу встретились. Я бесконечно счастлив, что он еще помнит такого футболиста, как Селезнев. он действительно очень хороший человек и сумасшедший тренер ", - сказал Селезнев.

Евгений Селезнев прошлый сезон провел в турецком "Бурсаспоре", за который сыграл 32 матча, забил 13 голов и сделал 3 результативные передачи.

Также выступал за турецкие "Акхисар Беледие" и "Карабюкспор", испанский "Малагу", "Шахтер", с которым в 2009 году стал обладателем Кубка УЕФА, киевский "Арсенал", "Днепр" и российскую "Кубань".

На счету форварда 57 матчей и 11 голов за сборную Украины.

Напомним, 2 сентября Евгений Селезнев стал игроком "Колоса" .

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