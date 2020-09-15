Мэр Харькова Кернес заразился коронавирусом, - горсовет
15 сентября, 2020, 12:46
В Харьковском городском совете официально подтвердили, что городской глава Геннадий Кернес заболел COVID-19
Об этом на брифинге сообщил директор Департамента по делам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко.
"Он просил передать, что он подтверждает коронавирус и вызванное им двустороннее воспаление легких", - сказал Сидоренко.
По его словам, вопрос о лечении за рубежом и транспортировки не рассматривают, потому что врачи говорят, что в этом нет необходимости.
По словам представителя горсовета, мэр не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и находится в сознании. Сроки по прогнозам выздоровления врачи не дают.
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