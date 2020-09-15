Мэр Харькова Кернес заразился коронавирусом, - горсовет

15 сентября, 2020, 12:46

В Харьковском городском совете официально подтвердили, что городской глава Геннадий Кернес заболел COVID-19

Об этом на брифинге сообщил директор Департамента по делам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко.

"Он просил передать, что он подтверждает коронавирус и вызванное им двустороннее воспаление легких", - сказал Сидоренко.

По его словам, вопрос о лечении за рубежом и транспортировки не рассматривают, потому что врачи говорят, что в этом нет необходимости.

По словам представителя горсовета, мэр не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и находится в сознании. Сроки по прогнозам выздоровления врачи не дают.