Гроза в Киеве ожидаемо продлится до конца суток, - Киевсовет
17 сентября, 2020, 17:09
В Киеве в ближайшие два часа и до конца суток ожидается гроза
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре, передает Киевсовет .
В столице в ближайшие 2:00 и до конца суток ожидается гроза. Объявлен I уровень опасности, желтый.
Также синоптики сообщили, что в Киеве ожидается штормовой ветер. Усиление скорости ветра ожидается до 15-24 м/с.
В "Киевавтодоре" отметили, что гидрослужба коммунальной корпорации работает в усиленном режиме. На местах возможных подтоплений дежурит техника. Ликвидировать последствия непогоды готовы 72 единицы спецтранспорта и спецсредств.
Водителей призывают быть осторожными на дорогах.
- 18 сентября в Украине ожидается сильный северо-западный и северный ветер. Также в стране ожидается похолодание и заморозки .
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