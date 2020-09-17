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Espreso.tvОбществоГроза в Киеве ожидаемо продлится до конца суток, - Киевсовет

Гроза в Киеве ожидаемо продлится до конца суток, - Киевсовет


фото: karpaty.news
В Киеве в ближайшие два часа и до конца суток ожидается гроза

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре, передает Киевсовет .

В столице в ближайшие 2:00 и до конца суток ожидается гроза. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Также синоптики сообщили, что в Киеве ожидается штормовой ветер. Усиление скорости ветра ожидается до 15-24 м/с.

В "Киевавтодоре" отметили, что гидрослужба коммунальной корпорации работает в усиленном режиме. На местах возможных подтоплений дежурит техника. Ликвидировать последствия непогоды готовы 72 единицы спецтранспорта и спецсредств.

Водителей призывают быть осторожными на дорогах.

  • 18 сентября в Украине ожидается сильный северо-западный и северный ветер. Также в стране ожидается похолодание и заморозки .

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