Заморозки и штормовой ветер: синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода 18 сентября
Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Facebook .
"Ближайшей ночью в западных областях, а в ночь на субботу - в большинстве областей Украины возможны заморозки 0 ° C ... -3 ° C. Южная часть их избежит, потому что холодный воздух еще не успеет туда настолько добраться", - отметила госпожа Диденко.
В пятницу, 18 сентября, в Украине ожидается сильный северо-западный и северный ветер, до штормовых порывов.
Локальные незначительные дожди вероятные только в Сумской и Харьковской.
Прорыв холода существенно снизит температуру воздуха - завтра столбики термометров упадут до +12 ° C ... + 17 ° C.
В южной части Украины предусматривается + 15 ° C ... + 20 ° C.
"В Киеве завтра погода - на любителя. Хотя и без осадков, максимум районные влажные остатки фронта, однако с сильным северо-западным ветром и резким похолоданием", - отметила синоптик.
18 сентября в Киеве ожидается около + 14 ° C.
По словам Натальи Диденко, в ночь на субботу в окрестностях Киева есть вероятность заморозков.
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