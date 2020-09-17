Заморозки и штормовой ветер: синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода 18 сентября

17 сентября, 2020, 13:52

18 сентября в Украине ожидается сильный северо-западный и северный ветер. Дожди вероятные в Сумской и Харьковской областях

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Facebook .

"Ближайшей ночью в западных областях, а в ночь на субботу - в большинстве областей Украины возможны заморозки 0 ° C ... -3 ° C. Южная часть их избежит, потому что холодный воздух еще не успеет туда настолько добраться", - отметила госпожа Диденко.

В пятницу, 18 сентября, в Украине ожидается сильный северо-западный и северный ветер, до штормовых порывов.

Локальные незначительные дожди вероятные только в Сумской и Харьковской.

Прорыв холода существенно снизит температуру воздуха - завтра столбики термометров упадут до +12 ° C ... + 17 ° C.

В южной части Украины предусматривается + 15 ° C ... + 20 ° C.

"В Киеве завтра погода - на любителя. Хотя и без осадков, максимум районные влажные остатки фронта, однако с сильным северо-западным ветром и резким похолоданием", - отметила синоптик.

18 сентября в Киеве ожидается около + 14 ° C.

По словам Натальи Диденко, в ночь на субботу в окрестностях Киева есть вероятность заморозков.

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