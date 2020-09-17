Больше показательных "посадок": Зеленский публично призвал НАБУ и САП бороться с коррупцией во власти

17 сентября, 2020, 10:12

Об этом он написал в Telegram.

"Хочу, чтобы все должностные лица, все депутаты внимательно еще раз посмотрели на себя, на свои дела и запомнили - за взяточничество будет очень больно", - написал Зеленский.

Президент просит системно показывать результат.

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"Или нет? Или мы много хотим? Это же не работа ради рекламы или пиара. Не просто видео, скандал, а потом - тишина. Это же о приговорах - о тех же посадках, о которых у нас спрашивают люди в каждом городе. А поэтому - больше правоохранительной конкретики. более показательных "посадок". Просто сегодня ", - написал он.