Больше показательных "посадок": Зеленский публично призвал НАБУ и САП бороться с коррупцией во власти
Об этом он написал в Telegram.
"Хочу, чтобы все должностные лица, все депутаты внимательно еще раз посмотрели на себя, на свои дела и запомнили - за взяточничество будет очень больно", - написал Зеленский.
Президент просит системно показывать результат.
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"Или нет? Или мы много хотим? Это же не работа ради рекламы или пиара. Не просто видео, скандал, а потом - тишина. Это же о приговорах - о тех же посадках, о которых у нас спрашивают люди в каждом городе. А поэтому - больше правоохранительной конкретики. более показательных "посадок". Просто сегодня ", - написал он.
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