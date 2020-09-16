В ВСУ зафиксировали восьмую смерть от COVID-19

16 сентября, 2020, 13:26

За прошедшие сутки в ВСУ зафиксирован 31 случай заражения коронавирусом и восьмой летальный случай среди военных

Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10.00 16 сентября в Вооруженных силах Украины болеют 630 человек острой респираторной болезни COVID-19, вызванную коронавируса SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 1637 человек. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 779 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 212 человек. К сожалению, в Вооруженных силах Украины зафиксирован восьмой летальный случай от коронавируса ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за COVID-19 15 сентября умер военнослужащий из Ивано-Франковской, который заболел 19 августа 2020 и был госпитализирован в Ивано-Франковской городской больницы. Несмотря на проводимую терапию, состояние пациента ухудшалось. 15 сентября реанимационной бригадой была начата интенсивная терапия, которая не дала положительного результата. По словам медиков, военнослужащий также должен хронические сопутствующие заболевания.

В пресс-служба сообщили, что за минувшие сутки в ВСУ зарегистрировано 31 новый случай заболевания острой респираторной болезни COVID-19.

Сейчас в учреждениях здравоохранения находится 7 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 1 военнослужащий, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 4 военнослужащих, Ровенский военный госпиталь - 1 военнослужащий и Центральная городская клиническая больница г.. Ивано Франковска - 1 работник ВСУ).

Дома под присмотром медицинской службы находится 24 человека (Одесская область - 4 военнослужащих и 1 работник ВСУ, Львовская область - 4 военнослужащих и 1 работник ВСУ, Харьковская область - 3 военнослужащих, Киевская область - 2 военнослужащих и 1 работник ВСУ, Ровенская, Житомирская, Винницкая и Хмельницкая области - по 1 военнослужащему, Тернопольская область - 4 работника ВСУ).

Сообщается, состояние здоровья пациентов удовлетворительное, у них наблюдается легкое течение заболевания.

В Украине за минувшие сутки подтвердили 2958 случаев COVID-19.

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