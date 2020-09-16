В Украине за минувшие сутки подтвердили 2958 случаев COVID-19

16 сентября, 2020, 09:22

15 сентября 1514 пациентов выздоровели, а 76 - умерли от осложнений, вызванных коронавирусом

Об этом сообщает Аппарат СНБО .

За все время эпидемии COVID-19 обнаружили в 162 660 человек, из них выздоровели 72324 лица, а 3340 - умерли.

Прирост по регионам:

Винницкая обл - 4976 (+89)

Волынская обл - 6504 (+76)

Днепропетровская обл - 3539 (+108)

Донецкая обл - 2180 (+26)

Житомирская обл - 4543 (+73)

Закарпатская обл - 8829 (+73)

Запорожская обл - 2591 (+88)

Ивано-Франковская обл - 11617 (+167)

Кировоградская обл - 934 (+5)

г. Киев - 18070 (+356)

Киевская обл - 7207 (+128)

Львовская обл - 17430 (+187)

Луганская обл - 653 (+33)

Николаевская обл - 2171 (+57)

Одесская обл - 10277 (+284)

Полтавская обл - 1307 (+54)

Ровенская обл - 10707 (+72)

Сумская обл - 2640 (+87)

Тернопольская обл - 10004 (+380)

Харьковская обл - 13432 (+272)

Херсонская обл - 702 (41)

Хмельницкая обл - 4133 (+75)

Черновицкая обл - 12493 (+99)

Черкасская обл - 2739 (+51)

Черниговская обл - 2922 (+76)