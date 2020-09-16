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Espreso.tvОбществоВ Украине за минувшие сутки подтвердили 2958 случаев COVID-19

В Украине за минувшие сутки подтвердили 2958 случаев COVID-19

15 сентября 1514 пациентов выздоровели, а 76 - умерли от осложнений, вызванных коронавирусом

Об этом сообщает Аппарат СНБО .

За все время эпидемии COVID-19 обнаружили в 162 660 человек, из них выздоровели 72324 лица, а 3340 - умерли.

Прирост по регионам:

  • Винницкая обл - 4976 (+89)
  • Волынская обл - 6504 (+76)
  • Днепропетровская обл - 3539 (+108)
  • Донецкая обл - 2180 (+26)
  • Житомирская обл - 4543 (+73)
  • Закарпатская обл - 8829 (+73)
  • Запорожская обл - 2591 (+88)
  • Ивано-Франковская обл - 11617 (+167)
  • Кировоградская обл - 934 (+5)
  • г. Киев - 18070 (+356)
  • Киевская обл - 7207 (+128)
  • Львовская обл - 17430 (+187)
  • Луганская обл - 653 (+33)
  • Николаевская обл - 2171 (+57)
  • Одесская обл - 10277 (+284)
  • Полтавская обл - 1307 (+54)
  • Ровенская обл - 10707 (+72)
  • Сумская обл - 2640 (+87)
  • Тернопольская обл - 10004 (+380)
  • Харьковская обл - 13432 (+272)
  • Херсонская обл - 702 (41)
  • Хмельницкая обл - 4133 (+75)
  • Черновицкая обл - 12493 (+99)
  • Черкасская обл - 2739 (+51)
  • Черниговская обл - 2922 (+76)

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