В Украине за минувшие сутки подтвердили 2958 случаев COVID-19
16 сентября, 2020, 09:22
15 сентября 1514 пациентов выздоровели, а 76 - умерли от осложнений, вызванных коронавирусом
Об этом сообщает Аппарат СНБО .
За все время эпидемии COVID-19 обнаружили в 162 660 человек, из них выздоровели 72324 лица, а 3340 - умерли.
Прирост по регионам:
- Винницкая обл - 4976 (+89)
- Волынская обл - 6504 (+76)
- Днепропетровская обл - 3539 (+108)
- Донецкая обл - 2180 (+26)
- Житомирская обл - 4543 (+73)
- Закарпатская обл - 8829 (+73)
- Запорожская обл - 2591 (+88)
- Ивано-Франковская обл - 11617 (+167)
- Кировоградская обл - 934 (+5)
- г. Киев - 18070 (+356)
- Киевская обл - 7207 (+128)
- Львовская обл - 17430 (+187)
- Луганская обл - 653 (+33)
- Николаевская обл - 2171 (+57)
- Одесская обл - 10277 (+284)
- Полтавская обл - 1307 (+54)
- Ровенская обл - 10707 (+72)
- Сумская обл - 2640 (+87)
- Тернопольская обл - 10004 (+380)
- Харьковская обл - 13432 (+272)
- Херсонская обл - 702 (41)
- Хмельницкая обл - 4133 (+75)
- Черновицкая обл - 12493 (+99)
- Черкасская обл - 2739 (+51)
- Черниговская обл - 2922 (+76)
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