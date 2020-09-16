В Ровенской области женщина повторно инфицировалась коронавирусом

16 сентября, 2020, 07:58

На Ровенщине в Здолбуновском районе зафиксировали повторное инфицирование коронавирусом

Об этом сообщила пресс-служба Здолбуновского районного центра первичной медицинской помощи в Facebook.

Это первый случай повторного заражения в области.

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В июне 2020 жительница Здолбунивщина переболела COVID-19 в легкой форме. Диагноз подтвердили ПЦР-тестированием. Через два месяца, в конце августа, ее госпитализировали с симптомами к опорной больницы. Женщине снова диагностировали коронавирус.

На сегодня она уже выздоровела.