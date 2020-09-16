 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Ровенской области женщина повторно инфицировалась коронавирусом

В Ровенской области женщина повторно инфицировалась коронавирусом


фото: Заборона
На Ровенщине в Здолбуновском районе зафиксировали повторное инфицирование коронавирусом

Об этом сообщила пресс-служба Здолбуновского районного центра первичной медицинской помощи в Facebook.

Это первый случай повторного заражения в области.

Читайте также: В Одесской области зафиксирован случай повторного заражения коронавируса

В июне 2020 жительница Здолбунивщина переболела COVID-19 в легкой форме. Диагноз подтвердили ПЦР-тестированием. Через два месяца, в конце августа, ее госпитализировали с симптомами к опорной больницы. Женщине снова диагностировали коронавирус.

На сегодня она уже выздоровела.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 сентября, 2020 среда

15 сентября, 2020 вторник

больше новостей

16 сентября, 2020 среда

15 сентября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать