В Одесской области зафиксирован случай повторного заражения коронавирусом

31 августа, 2020, 15:02

В Одесской области женщина во второй раз заразился коронавирусом

Об этом сегодня на брифинге сообщил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров, передает УНИАН .

"ВОЗ предупреждала о возможности повторного инфицирования. И такой случай зарегистрирован у нас, в Измаильском районе", - сказал Гончаров.

По его словам, в июне был впервые подтвержден диагноз COVID-19, а после лечения получено два отрицательных результата ПЦР-теста на COVID-19.

"Второе инфицирование произошло в августе, и 25 числа диагноз подтвержден лабораторно. У больной имеются сопутствующие заболевания, в том числе - эндокринная патология. Состояние - средней тяжести", - отметил Гончаров.

В Эквадоре зарегистрировали первый в стране случай повторного заражения коронавирусом - у местного жителя обнаружили два штамма COVID-19.