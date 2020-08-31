В Одесской области зафиксирован случай повторного заражения коронавирусом
Об этом сегодня на брифинге сообщил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров, передает УНИАН .
"ВОЗ предупреждала о возможности повторного инфицирования. И такой случай зарегистрирован у нас, в Измаильском районе", - сказал Гончаров.
По его словам, в июне был впервые подтвержден диагноз COVID-19, а после лечения получено два отрицательных результата ПЦР-теста на COVID-19.
"Второе инфицирование произошло в августе, и 25 числа диагноз подтвержден лабораторно. У больной имеются сопутствующие заболевания, в том числе - эндокринная патология. Состояние - средней тяжести", - отметил Гончаров.
- В Эквадоре зарегистрировали первый в стране случай повторного заражения коронавирусом - у местного жителя обнаружили два штамма COVID-19.
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