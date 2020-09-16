Тихановська пообещала Лукашенко "гарантии безопасности", если он мирно отдаст власть

16 сентября, 2020, 10:30

Если президент Беларуси Александр Лукашенко уйдет с поста мирно, ему предоставят гарантии личной безопасности

Об этом заявила лидер оппозиции Светлана Тихановська в интервью LB.ua .

"Это все подлежит обсуждению. Конечно, если мирно пойдет, по-человечески, конечно такая вероятность есть. Можно даже сказать уверенность. Лично я должна говорить за всех людей. И мнение всех людей будет учитываться в этом вопросе", - заявила Тихановська.

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На уточняющий вопрос о том, получит ли все же Лукашенко гарантии безопасности, если уйдет с должности, Светлана Тихановська ответила: "Да".