Тихановська пообещала Лукашенко "гарантии безопасности", если он мирно отдаст власть
Об этом заявила лидер оппозиции Светлана Тихановська в интервью LB.ua .
"Это все подлежит обсуждению. Конечно, если мирно пойдет, по-человечески, конечно такая вероятность есть. Можно даже сказать уверенность. Лично я должна говорить за всех людей. И мнение всех людей будет учитываться в этом вопросе", - заявила Тихановська.
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На уточняющий вопрос о том, получит ли все же Лукашенко гарантии безопасности, если уйдет с должности, Светлана Тихановська ответила: "Да".
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