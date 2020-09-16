Координационный совет белорусской оппозиции готовит санкционный список имени Колесниковой, - Тихановська
Об этом заявила лидер оппозиции Светлана Тихановська в интервью LB.ua .
"Можно говорить не только о Колесникову, но и о Тихановського, о Бабарыко, обо всех политзаключенных, которые сейчас ни за что сидят в тюрьмах. Мы работаем на этом направлении. Сначала мы думали, что власть увидит, что народ против, что народ больше не признает Лукашенко как руководителя страны, они поймут: пора наконец услышать свой народ и пойти на диалог, к чему мы призывали. Но сейчас видим, что нужны более радикальные шаги. Поэтому такие действия, о которых вы говорите, будут осуществлены " , - заявила Тихановська.
Она добавила, что список санкций имени Колесниковой "конечно, появится".
- Напомним, 7 сентября в Минске неизвестные похитили члена Координационного совета Марию Колесникову.
- 9 сентября белорусский оппозиционерку Марию Колесникову нашли в СИЗО на Володарского, что в Минске.
- Белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову перевезли из СИЗО в Минске в следственный изолятор в Жодино.
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