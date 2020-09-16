С московского завода: Renault Ukraine заявили, что ЗАЗ будет собирать новый кроссовер из российских машинокомплектов
Об этом говорится в релизе Renault Ukraine.
"Серийное производство Renault ARKANA для украинского рынка налажено на заводе "ЗАЗ" в Запорожье из машинокомплектов, поставляемых с московского завода Группы Renault. Весь технологический процесс проходит с учетом всех стандартов и требований к производству и контролю качества Группы Renault", - говорится в релизе .
По информации компании, рекомендованная цена на купе кроссовер Renault Arkana стартует от 467,9 тыс. грн.
Отмечается, что Renault Arkana - это первая модель на украинском рынке, оснащенная бензиновым двигателем Тсе 150 с турбонаддувом, разработанная альянсом Renault-Nissan в сотрудничестве с концерном Daimler, сочетается с автоматической трансмиссией CVT X-Tronic нового поколения и интеллектуальной системой полного привода.
- Напомним, Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) заявил о начале производства автомобилей Grouppe Renault для украинского рынка.
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