ЗАЗ начнет производить автомобили Groupe Renault для украинского рынка
Об этом сообщила пресс-служба ЗАЗ.
"Запорожский автомобилестроительный завод объявляет о начале производства автомобилей Group Renault для местного рынка. Проект реализуется на мощностях в Запорожье и становится сильным признаком возрождения автомобильной промышленности в Украине", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что перед началом проекта ЗАЗ прошел масштабную модернизацию для полного соответствия стандартам качества Groupe Renault.
По словам главы правления ЗАЗа Николая Евдокименко, локализованная сборка автомобилей позволит компании оставаться в непосредственной близости к клиентам и адаптировать предложение и сервис под потребности рынка.
В то же время директор Groupe Renault Export региона Евразия Макс Миссана отметил, что украинский рынок имеет для компании высокий потенциал благодаря своему расположению и растущему интересу к новым автомобилям.
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