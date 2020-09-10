ЗАЗ начнет производить автомобили Groupe Renault для украинского рынка

10 сентября, 2020, 11:03

Запорожский автомобилестроительный завод объявил о начале производства автомобилей Renault для украинского рынка

Об этом сообщила пресс-служба ЗАЗ.

"Запорожский автомобилестроительный завод объявляет о начале производства автомобилей Group Renault для местного рынка. Проект реализуется на мощностях в Запорожье и становится сильным признаком возрождения автомобильной промышленности в Украине", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что перед началом проекта ЗАЗ прошел масштабную модернизацию для полного соответствия стандартам качества Groupe Renault.

По словам главы правления ЗАЗа Николая Евдокименко, локализованная сборка автомобилей позволит компании оставаться в непосредственной близости к клиентам и адаптировать предложение и сервис под потребности рынка.

В то же время директор Groupe Renault Export региона Евразия Макс Миссана отметил, что украинский рынок имеет для компании высокий потенциал благодаря своему расположению и растущему интересу к новым автомобилям.

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