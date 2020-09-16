Марина Порошенко идет в Киевсовет во главе списка "ЕС"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Мы идем в Киевсовет, ибо время действительно превратить Киев в европейскую столицу", - сказала Порошенко.
В команде Порошенко - секретарь горсовета Владимир Прокопов, екснардеп Леонид Емец, лидер молодежной огранизации "ЕС" Динара Хабибуллаева, и ветеран Александр Погребиський.
Порошенко объяснила, что идет в политику, поскольку ей не безразлично, что будет с Украиной и как будет развиваться Киев.
"Именно поэтому наша команда в 2018 году обновили государственные строительные нормы, используя европейские стандарты и лучшие примеры европейских столиц. И мое решение баллотироваться в Киевский городской совет не в последнюю очередь обусловлено тем, чтобы эти нормы не оставались на бумаге, а внедрялись в жизнь" , - отметила она.
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