Марина Порошенко идет в Киевсовет во главе списка "ЕС"

16 сентября, 2020, 12:44

Жена пятого президента Украины Петра Порошенко возглавит список "Европейской солидарности" на выборах в Киевский городской совет

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Мы идем в Киевсовет, ибо время действительно превратить Киев в европейскую столицу", - сказала Порошенко.

В команде Порошенко - секретарь горсовета Владимир Прокопов, екснардеп Леонид Емец, лидер молодежной огранизации "ЕС" Динара Хабибуллаева, и ветеран Александр Погребиський.

Порошенко объяснила, что идет в политику, поскольку ей не безразлично, что будет с Украиной и как будет развиваться Киев.

"Именно поэтому наша команда в 2018 году обновили государственные строительные нормы, используя европейские стандарты и лучшие примеры европейских столиц. И мое решение баллотироваться в Киевский городской совет не в последнюю очередь обусловлено тем, чтобы эти нормы не оставались на бумаге, а внедрялись в жизнь" , - отметила она.