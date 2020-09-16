Празднование Рош Ха-Шана: в Умани усилили карантин

16 сентября, 2020, 21:02

В Умани ввели усиленные противоэпидемические меры на время празднования Рош Ха-Шана

Об этом сообщает пресс-служба Черкасской ОГА.

В Умани усилили карантин на время празднования Рош Ха-Шана. Ограничения продлятся до 23 сентября.

В частности, отдел жилищно-коммунального хозяйства установил щиты о запрете купания в водоемах, а также четыре биотуалета в общественных местах.

"На нескольких улицах, по которым передвигаются паломники, нанесли маркировку безопасной дистанции. Проводится постоянный контроль за благоустройством в зоне празднования", - говорится в сообщении.

Так, Уманское горрайонное управление Госпродпотребслужбы Черкасской области разработало схему санитарной очистки территории проживания и празднования хасидов: на 26-ти площадках установили 104 контейнера для мусора, которые обслуживают 9 единиц автотранспорта.

Сообщается, что ежедневно проводится дезинфекция автомобилей Национальной полиции, мусоровозов, мусорных контейнеров и оборудованных для них площадок.

Отмечается, что с 8 сентября ежедневно убирают и моют шесть улиц в районе празднования, дезинфицируют места общего пользования.

В Черкасской ОГА отметили, что созданы запасы дезсредств, антисептиков для рук, жидкого мыла, спецодежды, средств индивидуальной защиты для работников коммунальных служб. На это из городского бюджета выделили 337 тыс. грн.

"Культовые сооружения обеспечены бесконтактными термометрами, одноразовыми полотенцами, санитайзерами, антисептиками для рук, жидким мылом, дезсредствами, пульверизаторами для дезсредств. Разработан график дезобработок, план-схемы размещения посетителей", - говорится в сообщении.

Для обеспечения общественного порядка во время празднования Рош Ха-Шана в Умань прибыли более 560 полицейских из 20 областей Украины.

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