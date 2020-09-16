Празднование Рош га-Шана: в Умань прибыло более 500 полицейских
Об этом сообщила пресс-служба Черкасской областной полиции.
Дл состав сводного отряда из 560 правоохранителей вошли сотрудники патрульной полиции, кинологи со служебными собаками, взрывотехники, оперативные работники и сотрудники полиции превентивной коммуникации.
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Начальник Главного управления Национальной полиции в Черкасской области Михаил Куратченко ознакомил полицейских с основными задачами. Среди них - обеспечение общественного порядка в местах компактного проживания и пребывания паломников-хасидов. Также начальник полиции Черкасской отметил соблюдении дисциплины, законности и личной безопасности во время несения службы в условиях сложной эпидемиологической ситуации.
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