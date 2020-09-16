Месси определился с будущим в сборной Аргентины

16 сентября, 2020, 11:15

Футболист "Барселоны" Лионель Месси намерен продолжить выступления за сборную Аргентины и сыграть на чемпионате мира-2022

Об этом сообщает Goal .

По информации издания, Месси с оптимизмом смотрит на будущее команды и считает, что Аргентина способна выиграть Кубок Америки в 2021 году. Кроме того, форвард намерен выступить на чемпионате мира 2022 года.

Футболист чувствует абсолютное доверие со стороны главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони, что мотивирует его продолжать выступать за сборную.

15 сентября стало известно, что Лионель Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом мира 2020 года.

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