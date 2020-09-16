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Espreso.tvСпортМесси определился с будущим в сборной Аргентины

Месси определился с будущим в сборной Аргентины


фото: Getty Images
Футболист "Барселоны" Лионель Месси намерен продолжить выступления за сборную Аргентины и сыграть на чемпионате мира-2022

Об этом сообщает Goal .

По информации издания, Месси с оптимизмом смотрит на будущее команды и считает, что Аргентина способна выиграть Кубок Америки в 2021 году. Кроме того, форвард намерен выступить на чемпионате мира 2022 года.

Футболист чувствует абсолютное доверие со стороны главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони, что мотивирует его продолжать выступать за сборную.

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