Forbes назвал зарплаты 10 самых богатых футболистов мира

15 сентября, 2020, 09:46

Аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом мира 2020 года

Об этом сообщает Forbes .

Месси возглавил рейтинг самых богатых футболистов мира. В 2020 году аргентинец заработал $ 126 млн, из них $ 92 млн - это зарплата, $ 34 млн - доходы от рекламных контрактов.

Вслед за Месси расположился португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду. Он заработал $ 117 млн, из них $ 70 млн - зарплата, $ 47 млн - поступления от рекламы.

Третье место у бразильского форварда французского ПСЖ Неймара - $ 96 млн.

Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков мира по версии Forbes

1. Лионель Месси ( "Барселона") - $ 126 млн

2. Криштиану Роналду ( "Ювентус") - $ 117 млн

3. Неймар (ПСЖ) - $ 96 млн

4. Килиан Мбаппе (ПСЖ) - $ 42 млн

5. Мохамед Салах (Ливерпуль) - $ 37 млн

6. Поль Погба (МЮ) - $ 34 млн

7. Гризманн ( "Барселона") - $ 33 млн

8. Гарет Бейл ( "Реал") - $ 29 млн

9. Роберт Левандовски ( "Бавария") - $ 28 млн

10. Де Хеа (МЮ) - $ 27 млн

Напомним, в мае швейцарский теннисист Роджер Федерер отобрал у Лионеля Месси титул самого богатого спортсмена мира по версии Forbes.

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