Forbes назвал зарплаты 10 самых богатых футболистов мира
Об этом сообщает Forbes .
Месси возглавил рейтинг самых богатых футболистов мира. В 2020 году аргентинец заработал $ 126 млн, из них $ 92 млн - это зарплата, $ 34 млн - доходы от рекламных контрактов.
Вслед за Месси расположился португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду. Он заработал $ 117 млн, из них $ 70 млн - зарплата, $ 47 млн - поступления от рекламы.
Третье место у бразильского форварда французского ПСЖ Неймара - $ 96 млн.
Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков мира по версии Forbes
1. Лионель Месси ( "Барселона") - $ 126 млн
2. Криштиану Роналду ( "Ювентус") - $ 117 млн
3. Неймар (ПСЖ) - $ 96 млн
4. Килиан Мбаппе (ПСЖ) - $ 42 млн
5. Мохамед Салах (Ливерпуль) - $ 37 млн
6. Поль Погба (МЮ) - $ 34 млн
7. Гризманн ( "Барселона") - $ 33 млн
8. Гарет Бейл ( "Реал") - $ 29 млн
9. Роберт Левандовски ( "Бавария") - $ 28 млн
10. Де Хеа (МЮ) - $ 27 млн
- Напомним, в мае швейцарский теннисист Роджер Федерер отобрал у Лионеля Месси титул самого богатого спортсмена мира по версии Forbes.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
12 сентября, 2020 Рационально ли используют антиковидний фонд. Экспертный опрос
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти
-
9 сентября, 2020 Плюсы оздоровления на Моршинкурорте
Читайте также
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти