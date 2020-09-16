 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоГруппа крови, три языка, данные о донорстве: Шмыгаль рассказал о водительских правах нового образца

Группа крови, три языка, данные о донорстве: Шмыгаль рассказал о водительских правах нового образца

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что с сегодняшнего дня будут согласованы новые образцы удостоверений для водителя, а также свидетельства о регистрации транспортного средства

Об этом он заявил 16 сентября во заседания Кабмина, передает Еспресо.TV .

"С подачи министра МВД сегодня на повестке дня утверждение новых образцов бланков национального и международного водительского удостоверения и бланка-свидетельства о регистрации транспортного средства. Это фактически приведения этих документов в соответствие с европейскими стандартами", - отметил Шмыгаль.

По его словам, новый образец водительских удостоверений также будет на пластиковой карточке.

"Чем отличается этот новый образец: он трехъязычный, то есть он действителен практически на территории всей Европы и во многих странах мира. Среди важного, на удостоверении предлагается прописать группу крови водителя, чтобы в случае непредвиденных ситуаций врачи могли оказать неотложную помощь и четко знали параметры человека , которая нуждается в такой помощи. Также будут указаны данные о согласии на донорство или несогласие. И еще много международных параметров, требования к которым прописаны в документе ", - подчеркнул премьер.

Шмыгаль отметил, что также сегодня будет принято и согласовано Кабмином свидетельство о регистрации транспортного средства в Украине, соответствует международным стандартам.

"Свидетельство о регистрации транспортного средства также документ, который полностью соответствует международному стандарту, предусматривает добавлять отметки о соответствии авто экологическим нормам от Евро-2 до Евро-6", - добавил он.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 сентября, 2020 среда

больше новостей

16 сентября, 2020 среда

15 сентября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать