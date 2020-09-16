Группа крови, три языка, данные о донорстве: Шмыгаль рассказал о водительских правах нового образца

16 сентября, 2020, 14:46

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что с сегодняшнего дня будут согласованы новые образцы удостоверений для водителя, а также свидетельства о регистрации транспортного средства

Об этом он заявил 16 сентября во заседания Кабмина, передает Еспресо.TV .

"С подачи министра МВД сегодня на повестке дня утверждение новых образцов бланков национального и международного водительского удостоверения и бланка-свидетельства о регистрации транспортного средства. Это фактически приведения этих документов в соответствие с европейскими стандартами", - отметил Шмыгаль.

По его словам, новый образец водительских удостоверений также будет на пластиковой карточке.

"Чем отличается этот новый образец: он трехъязычный, то есть он действителен практически на территории всей Европы и во многих странах мира. Среди важного, на удостоверении предлагается прописать группу крови водителя, чтобы в случае непредвиденных ситуаций врачи могли оказать неотложную помощь и четко знали параметры человека , которая нуждается в такой помощи. Также будут указаны данные о согласии на донорство или несогласие. И еще много международных параметров, требования к которым прописаны в документе ", - подчеркнул премьер.

Шмыгаль отметил, что также сегодня будет принято и согласовано Кабмином свидетельство о регистрации транспортного средства в Украине, соответствует международным стандартам.

"Свидетельство о регистрации транспортного средства также документ, который полностью соответствует международному стандарту, предусматривает добавлять отметки о соответствии авто экологическим нормам от Евро-2 до Евро-6", - добавил он.

Напомним, в Украине изменили правила выдачи прав и составления водительских экзаменов.

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