В Украине изменили правила выдачи прав и сдачи водительских экзаменов

17 июля, 2020, 16:55

В Украине вступил в силу приказ МВД №408 от 22 мая 2020 года, который совершенствует процедуры выдачи водительских прав, а также более подробно регламентирует их проведение

Об этом говорится в сообщении Главного сервисного центра Министерства внутренних дел.

"Отныне подтвердить навыки управления стало проще", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 17 июля вступил в силу приказ МВД от 22 мая 2020 года №408, который утверждает сразу две инструкции. В частности, "Порядок приема экзаменов для получения права управления транспортными средствами и выдачи удостоверений водителя", который совершенствует процедуру выдачи соответствующих удостоверений, а также более подробно регламентирует их проведение. Вторая инструкция - "Об использовании технических средств контроля во время сдачи экзаменов (в том числе фото- и видеотехники), сохранения полученной с помощью них информации и доступ к ней", которая регламентирует порядок применения технических записей контроля.

Согласно новым правилам, отныне при получении категорий ВЕ, С1Е, СЕ, D1E и DE можно подтвердить наличие навыков управления транспортными средствами по любой из категорий В, С1, С, D1 и D.

Подтвердить навыки управления транспортом можно документом на право собственности транспортного средства другого из супругов, и документами, подтверждающими кредит, аренду, лизинг, или временным регистрационным талоном.

В случае открытия нескольких категорий экзамен сдается один раз по экзаменационным билетам высшей категории. Экзамен прекращается, если лицо пользуется дополнительными электронными приборами.

Теперь возможно отклонение от маршрута, если там ДТП или пробки. Фото-, видеофиксация происходит от начала каждого экзамена и ведется непрерывно до его завершения.

Результаты экзаменов в течение 10 рабочих дней можно обжаловать. Установлены основания для аннулирования удостоверения водителя (в случае лишения права управления полученного впервые, предоставления фиктивных документов и т.п.). Возможное исключение имеющейся категории, если медицинской справкой она не подтверждена.

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