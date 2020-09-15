Зеленский: Украина готова к массовому производству вакцин от COVID-19

15 сентября, 2020, 18:15

По словам президента Владимира Зеленского, в Украине два предприятия изъявили желание производить вакцину от коронавируса, как только она будет создана

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в рамках обсуждения эпидемии коронавируса с австрийским коллегой Александром Ван дер Беллен, передает "Интерфакс-Украина".

Зеленский обговорил с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Беленом меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Стороны подчеркнули важность координации международных усилий для медицинской и социальной защиты граждан, сообщает пресс-служба президента.

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"Мы готовы к массовому производству вакцины, когда она будет создана. Мы все время предлагаем для этого наши мощности. В Украине с этим предложением выступили два частных предприятия. Очень надеемся, что вакцина будет уже в 2021 году", - отметил президент.

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