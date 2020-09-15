Венедиктова заявила об уголовных делах "в отношении многих" нардепов

15 сентября, 2020, 11:53

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила о нескольких уголовных производствах в отношении народных депутатов

Об этом она сказала во время выступления в Раде, передает РБК-Украина .

"В этом государстве идет несколько дел по многим народным избранникам. И результаты мы увидим - мы или придем к процессуальным решениям либо не придем", - сказала Венедиктова.

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"Если есть состав преступления, то конкретный депутат будет привлечен к ответственности", - заверила генпрокурор.